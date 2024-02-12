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В Сыктывкаре уничтожат борщевик на 73 участках

В Сыктывкаре уничтожат борщевик на 73 участкахФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Власти Сыктывкара объявили тендер на уничтожение борщевика Сосновского на 73 участках города. Химическая обработка сорняка будет проведена на общей площади около 500 тысяч квадратных метров в три этапа с 6 мая по 25 августа 2024 года.

Начальная стоимость закупки составляет 683 тысяч рублей. Применяемые гербициды должны быть включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, и разрешены к использованию на территории населенных пунктов.

Работы по химической обработке борщевика необходимо проводить в безветренную погоду при температуре наружного воздуха от +10 до +20 градусов ранним утром или вечером. Обработка проводится не ранее, чем за 3-4 часа до дождя, а также через 4 часа после дождя.

Во время первого этапа работ с 6 мая по 2 июня 2024 года у борщевика должен прекратиться дальнейший линейный рост, а в течение 10-30 дней наступит увядание, хлороз и некроз (пожелтение и побурение) травяного покрова.

На втором этапе с 17 июня по 14 июля 2024 года ранее обработанные сорняки должны погибнуть, а молодые растения борщевика Сосновского - взойти из семян, находившихся в почве. После повторной обработки процент гибели борщевика через 20-30 дней должен составить не менее 80%.

На третьем этапе с 29 июля 2024 года по 25 августа 2024 года после очередной обработки гибель сорного растения должна достигать 100%.

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