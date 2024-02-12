В Сыктывкаре уничтожат борщевик на 73 участках
- 09:33 12 февраля
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- Елизавета Петрова
Власти Сыктывкара объявили тендер на уничтожение борщевика Сосновского на 73 участках города. Химическая обработка сорняка будет проведена на общей площади около 500 тысяч квадратных метров в три этапа с 6 мая по 25 августа 2024 года.
Начальная стоимость закупки составляет 683 тысяч рублей. Применяемые гербициды должны быть включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, и разрешены к использованию на территории населенных пунктов.
Работы по химической обработке борщевика необходимо проводить в безветренную погоду при температуре наружного воздуха от +10 до +20 градусов ранним утром или вечером. Обработка проводится не ранее, чем за 3-4 часа до дождя, а также через 4 часа после дождя.
Во время первого этапа работ с 6 мая по 2 июня 2024 года у борщевика должен прекратиться дальнейший линейный рост, а в течение 10-30 дней наступит увядание, хлороз и некроз (пожелтение и побурение) травяного покрова.
На втором этапе с 17 июня по 14 июля 2024 года ранее обработанные сорняки должны погибнуть, а молодые растения борщевика Сосновского - взойти из семян, находившихся в почве. После повторной обработки процент гибели борщевика через 20-30 дней должен составить не менее 80%.
На третьем этапе с 29 июля 2024 года по 25 августа 2024 года после очередной обработки гибель сорного растения должна достигать 100%.