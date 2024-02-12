В Сыктывкаре уничтожат борщевик на 73 участках

Власти Сыктывкара объявили тендер на уничтожение борщевика Сосновского на 73 участках города. Химическая обработка сорняка будет проведена на общей площади около 500 тысяч квадратных метров в три этапа с 6 мая по 25 августа 2024 года.

Начальная стоимость закупки составляет 683 тысяч рублей. Применяемые гербициды должны быть включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, и разрешены к использованию на территории населенных пунктов.