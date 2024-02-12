В Княжпогостском районе Ford Transit влетел в Volkswagen Polo: есть пострадавшая

В Княжпогостском районе, на 114 километре трассы Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар, произошло ДТП с участием двух автомобилей: фургона Ford Transit и Volkswagen Polo. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Авария произошла 11 февраля в 8:10 утра. По предварительным данным, 36-летний водитель фургона Ford Transit, двигавшийся со стороны города Ухта в направлении Сыктывкара, не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта. В результате он влетел в Volkswagen Polo с прицепом, которым управлял 47-летний мужчина.