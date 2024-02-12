Не работающих пенсионеров с 13 февраля ждет крупный сюрприз

С 8 февраля пожилые люди имеют возможность подать заявление на получение компенсации для газификации своего жилья. Ранее такая компенсация предоставлялась только определенным категориям льготников, но сейчас она доступна даже обычным пенсионерам. Некоторые регионы, например, Якутия, начали предоставлять это право пожилым людям.

Чтобы получить финансовую поддержку для газификации, пенсионеру необходимо не работать нигде, кроме получения пенсии, и проживать в квартире или доме один или с неработающими пенсионерами в составе семьи. Общий доход человека, претендующего на компенсацию, не должен превышать 45 тысяч рублей. Заявление на получение помощи можно подать с 8 февраля.