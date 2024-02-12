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В каких городах и районах Коми объявлен актированный день 12 февраля

В каких городах и районах Коми объявлен актированный день 12 февраля Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сегодня, 12 февраля, учащиеся сразу нескольких школ Коми остались дома на внеплановом выходном. Причина - сильные морозы, что вновь накрыли регион.

Так, в Ижемском районе актированный день объявили для первоклассников первой смены. О том, как будет организован учебный процесс для второй смены администрация муниципалитета сообщит сегодня после 11: 00 часов.

В Усинске школьники начального звена сегодня также остаются дома (1-4 классы).

В Печоре из-за холодов отменили занятий для всех классов (1-11).

В школе имени М. Бабикова Усть-Цилемского района актировка распространилась на 1-4 классы.

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