В каких городах и районах Коми объявлен актированный день 12 февраля
- 08:15 12 февраля
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- Татьяна Зубова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Сегодня, 12 февраля, учащиеся сразу нескольких школ Коми остались дома на внеплановом выходном. Причина - сильные морозы, что вновь накрыли регион.
Так, в Ижемском районе актированный день объявили для первоклассников первой смены. О том, как будет организован учебный процесс для второй смены администрация муниципалитета сообщит сегодня после 11: 00 часов.
В Усинске школьники начального звена сегодня также остаются дома (1-4 классы).
В Печоре из-за холодов отменили занятий для всех классов (1-11).
В школе имени М. Бабикова Усть-Цилемского района актировка распространилась на 1-4 классы.