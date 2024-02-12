В каких городах и районах Коми объявлен актированный день 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, учащиеся сразу нескольких школ Коми остались дома на внеплановом выходном. Причина - сильные морозы, что вновь накрыли регион.

Так, в Ижемском районе актированный день объявили для первоклассников первой смены. О том, как будет организован учебный процесс для второй смены администрация муниципалитета сообщит сегодня после 11: 00 часов.