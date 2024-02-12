Морозы под -40С вновь вернулись в Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми вернулись сильные морозы. Об этом сообщили в региональном ЦГМС. Сегодня, 12 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность на всей территории республики. Временами небольшой снег. Ветер южной четверти, его скорость достигнет 3-8 метров в секунду.

На юге Коми ожидаются морозы до -19...-24С, в центральных районах - около -25...-30С, а на севере подморозит до -31...-37С. При этом на крайнем северо-востоке температура на порядок выше - около -24...-2С. Днём на юге региона -13...-18С, на севере - порядка -20...-25С.