Этот дивный многолетник цветет все лето без перерыва: все будут любоваться до ноября

Если вы мечтаете о ярком цветении клумбы на протяжении всего лета, рекомендуется посадить газанию. Это растение радует своими цветами с июня до первых заморозков.

Газания имеет крупные полосатые цветки, напоминающие ромашки, которые могут быть разноцветными: красными, желтыми, белыми и оранжевыми. У нее зеленые, узкие и длинные листья.