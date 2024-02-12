Этот дивный многолетник цветет все лето без перерыва: все будут любоваться до ноября
- 07:15 12 февраля
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Если вы мечтаете о ярком цветении клумбы на протяжении всего лета, рекомендуется посадить газанию. Это растение радует своими цветами с июня до первых заморозков.
Газания имеет крупные полосатые цветки, напоминающие ромашки, которые могут быть разноцветными: красными, желтыми, белыми и оранжевыми. У нее зеленые, узкие и длинные листья.
Чтобы газания хорошо развивалась и обильно цвела, ей требуется много света и тепла. Она предпочитает плодородную почву и регулярный полив.
Лучшее время для посадки газании - это весна или осень. Выберите солнечное место и подготовьте почву, добавив компост или перегной.
Рекомендуется регулярно удобрять газанию раз в месяц, используя специальные добавки для цветущих растений. Также важно удалять увядшие цветы, чтобы стимулировать новый рост.
Газания может образовывать компактные кусты. Существует много красивых сортов этого растения с различными цветами и формами, таких как Gazania Nivea, Daybreak, Gazania Pinnata, Shansonette, EasyGrow, Red Hybrid и Sonnenschein.
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