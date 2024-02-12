Дождались: ветераны труда снова будут получать знатную прибавку

У ветеранов труда с региональным статусом привилегии распространяются только на их собственный регион, и они теряют эти привилегии при переезде.

Федеральные льготники имеют возможность пользоваться преимуществами по всей стране, но местные власти определяют свои собственные меры поддержки, включая налоговые, жилищные, транспортные и медицинские льготы, а также ежемесячные или разовые пособия.