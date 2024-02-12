Дождались: ветераны труда снова будут получать знатную прибавку
- 06:30 12 февраля
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- Служба новостей
У ветеранов труда с региональным статусом привилегии распространяются только на их собственный регион, и они теряют эти привилегии при переезде.
Федеральные льготники имеют возможность пользоваться преимуществами по всей стране, но местные власти определяют свои собственные меры поддержки, включая налоговые, жилищные, транспортные и медицинские льготы, а также ежемесячные или разовые пособия.
Критерии для получения статуса ветерана труда на региональном уровне могут варьироваться и могут включать в себя такие факторы, как грамота от губернатора, сокращенный стаж работы, достижение определенного возраста, награждение знаками отличия от местных властей и определенный стаж работы в конкретной области, крае или городе. Если человек получил статус ветерана труда только в одном регионе, то при переезде он теряет свои льготы.
Преимущества, предоставляемые ветеранам труда, могут включать денежные выплаты, налоговые льготы, компенсации за жилищно-коммунальные услуги и медицинские услуги. Эти меры поддержки определяются законами и нормативными актами каждого региона. Для получения льгот необходимо обратиться в соответствующие органы с документами, подтверждающими статус ветерана труда, сообщает ngnovoros.ru.