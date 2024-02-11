Президент одобрил рекордное повышение и график выдачи пенсии в 2024 году

В 2024 году в России произойдет индексация всех видов пенсий. Повышение будет осуществляться поэтапно для разных категорий пенсионеров. Вот основные моменты индексации:

Страховые пенсии: Неработающим пенсионерам будет произведена индексация на 7,5% с 1 января 2024 года. Это повышение распространится на всех пенсионеров с трудовым стажем. Для точного расчета новой суммы пенсии необходимо умножить текущую пенсию на коэффициент 1,053.