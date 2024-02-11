Пенсионеры имеют право на 18 дней в санатории: полный список льготников

Пенсионерам, страдающим от туберкулеза или других заболеваний, предоставляется возможность отправиться на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний. Также на лечение может отправиться любой пенсионер из списка полного перечня заболеваний. Кроме того, им предоставляется бесплатная поездка в пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Эти услуги включаются в пакет социальных услуг.



Продолжительность лечения в санатории обычно составляет 18 дней, но пенсионеры с инвалидностью, страдающие от заболеваний или последствий травм головного или спинного мозга, могут получить лечение от 24 до 42 дней.



Пенсионеры имеют право отказаться от некоторых социальных услуг или от всего пакета и запросить их замену денежными выплатами. Для этого нужно подать заявление в территориальный социальный фонд до 1 октября текущего года. В таком случае государство начнет выплачивать деньги вместо предоставления лекарств или лечения с 1 января следующего года. При желании вернуться к получению услуг, пенсионеру нужно будет снова обратиться в СФР с заявлением.



Для получения лекарств необходимо получить рецепт у врача. Для подачи заявления на санаторно-курортное лечение требуется справка формы № 070/у от лечащего врача в поликлинике по месту жительства. После получения путевки на санаторно-курортное лечение необходимо получить санаторно-курортную карту за два месяца до начала ее действия.



Вместе с путевкой на санаторно-курортное лечение пенсионеры получают специальные талоны, по которым можно приобрести билеты на поезд или другой вид транспорта к месту лечения.