Этот дивный многолетник цветет все лето без перерыва: все будут любоваться до холодов

Тем, кто мечтает о ярком цветении клумбы на протяжении всего лета, рекомендуется посадить газанию. Это растение радует своими цветами с июня до первых заморозков, пишет ngnovoros.ru.

Рекомендуется посадить газанию, если вы мечтаете о ярком цветении клумбы в течение всего лета. Растение радует своими цветами с июня до первых заморозков. Цветки газании похожи на крупные полосатые ромашки и могут быть разноцветными: красными, желтыми, белыми и оранжевыми. Листья газании зеленые, узкие и длинные.