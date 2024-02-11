Этот дивный многолетник цветет все лето без перерыва: все будут любоваться до холодов
- 07:15 11 февраля
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- Служба новостей
Тем, кто мечтает о ярком цветении клумбы на протяжении всего лета, рекомендуется посадить газанию. Это растение радует своими цветами с июня до первых заморозков, пишет ngnovoros.ru.
Рекомендуется посадить газанию, если вы мечтаете о ярком цветении клумбы в течение всего лета. Растение радует своими цветами с июня до первых заморозков. Цветки газании похожи на крупные полосатые ромашки и могут быть разноцветными: красными, желтыми, белыми и оранжевыми. Листья газании зеленые, узкие и длинные.
Для хорошего развития и обильного цветения газании требуется много света и тепла. Она также предпочитает плодородную почву и регулярный полив. Рекомендуется сажать газанию весной или осенью на солнечном месте после подготовки почвы с добавлением компоста или перегноя.
Для поддержания роста и цветения газании рекомендуется удобрять ее раз в месяц с помощью специальных добавок для цветущих растений. Также важно удалять увядшие цветы, чтобы стимулировать новый рост.
Газания может образовывать компактные кусты. Существует много красивых сортов газании с разнообразными цветами и формами, таких как Gazania Nivea, Daybreak, Gazania Pinnata, Shansonette, EasyGrow, Red Hybrid и Sonnenschein.