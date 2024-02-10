"Февраль и март будут аномальными": синоптики разгромили надежды россиян новым прогнозом погоды

Прогнозы синоптиков на конец зимы и начало весны в этом году предвещают исключительно аномальные погодные явления. По данным специалистов Гидрометцентра России, в феврале и марте ожидаются значительные аномалии в климате из-за переходного периода между сезонами.

Например, прогнозируется необычно теплая погода в феврале, что не характерно для этого времени года. Средняя температура будет выше нормы на три-пять градусов во многих регионах России. Особое внимание уделяется "февральской жаре" в крупных городах, таких как Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород и Москва.