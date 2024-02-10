"Февраль и март будут аномальными": синоптики разгромили надежды россиян новым прогнозом погоды
- 18:10 10 февраля
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- Служба новостей
Прогнозы синоптиков на конец зимы и начало весны в этом году предвещают исключительно аномальные погодные явления. По данным специалистов Гидрометцентра России, в феврале и марте ожидаются значительные аномалии в климате из-за переходного периода между сезонами.
Например, прогнозируется необычно теплая погода в феврале, что не характерно для этого времени года. Средняя температура будет выше нормы на три-пять градусов во многих регионах России. Особое внимание уделяется "февральской жаре" в крупных городах, таких как Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород и Москва.
Синоптик Евгений Тишковец согласен с прогнозом коллег, однако ожидает небольшой перебор температуры на полтора-два градуса. Также он предсказывает большое количество снегопадов в конце зимы, особенно в Центральной России.
Также в марте ожидается теплая погода в большинстве регионов, включая Сибирь, Урал и центр страны. Однако в Чукотке и Камчатке прогнозируются морозы и снегопады, пишет PRIMPRESS.