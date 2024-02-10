"Кусок пальмы": Роскачество назвало сыр, который лучше обходить стороной

Роскачество проверило несколько популярных видов сыра и указало на продукт, который лучше не приобретать из-за его низкого качества. В результате серьезного исследования, специалисты обнаружили наличие пальмового масла и антибиотиков в некоторых образцах сыра.

Исследования проводились на двух популярных сырах, "Эдам" и "Гауда", которые являются самыми востребованными среди российских потребителей и продаются во многих магазинах.