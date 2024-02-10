"Кусок пальмы": Роскачество назвало сыр, который лучше обходить стороной
- 17:00 10 февраля
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- Служба новостей
Роскачество проверило несколько популярных видов сыра и указало на продукт, который лучше не приобретать из-за его низкого качества. В результате серьезного исследования, специалисты обнаружили наличие пальмового масла и антибиотиков в некоторых образцах сыра.
Исследования проводились на двух популярных сырах, "Эдам" и "Гауда", которые являются самыми востребованными среди российских потребителей и продаются во многих магазинах.
Всего было проверено 25 брендов сыра. Главная цель исследования заключалась в определении натуральности продукта. При выборе сыра в магазине, покупатели часто обращают внимание на его состав и стремятся убедиться, что он изготовлен только из натурального молока. Опасения покупателей о натуральности состава часто подтверждаются.
Бренд сыра под названием "Министер", который продавался как "Эдам" и "Гауда", был включен в черный список из-за содержания растительных жиров. Лабораторный анализ показал подделку продукта, и дальнейшее расследование выявило, что производителем является компания, которая занимается подделкой продуктов, и в отношении нее уже начато исполнительное производство.
Также в черный список были включены бренды Biberland, "ЕмСыры" и "Брасовские сыры". Хотя эти продукты не содержат пальмового масла, они нарушают другие стандарты качества, сообщает портал "Пруфы".