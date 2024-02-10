В Сыктывкаре на переходе сбили 9-летнего мальчика и женщину
- 16:00 10 февраля
- 0+
- Служба новостей
В Сыктывкаре 9 января произошла дорожная авария, в результате которой пострадали мальчик и женщина. В 13:35 часов мужчина, управлявший автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Пушкина, напротив дома №125/1.
Мальчику, родившемуся в 2015 году, была диагностирована тупая травма живота и ушиб бедра. Он был госпитализирован в больницу. Женщина, которая находилась в сопровождении мальчика и родилась в 1987 году, получила ушиб грудной клетки, но не требовала госпитализации.
Водитель автомобиля имеет стаж вождения с 2003 года.
Фотография с места происшествия была предоставлена Управлением Госавтоинспекции Департамента МВД по Республике Коми.