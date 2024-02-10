Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Опубликована дата повышения пенсий: для всех, работающих и неработающих будет прибавка

Опубликована дата повышения пенсий: для всех, работающих и неработающих будет прибавка

Пенсионеры получат новую прибавку к своим пенсиям, как неработающие, так и работающие граждане. Это приведет к росту размера пенсий до рекордного уровня. Дата начисления этого увеличения выплат уже объявлена властями.

Граждане, получающие социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению, ожидает приятный сюрприз. В первую очередь это касается пенсий по старости, которые будут проиндексированы уже в апреле. В этом году размер индексации составит 7,4 процента, но в последующие годы прибавка будет значительно выше.

По словам эксперта, такие пенсии будут повышаться в соответствии с ростом прожиточного минимума. В проекте бюджета фонда на следующие два года уже предусмотрены проценты индексации для этих выплат. Так, в следующем году социальные пенсии должны повыситься на 9,5 процента, а через год рост составит уже 10,3 процента.

В результате, через два года средний размер таких пенсий должен составить около 15 тысяч рублей. Это будет рекордный уровень для пенсий в рамках современной пенсионной системы нашей страны. Важно отметить, что в данном случае индексация будет начисляться даже работающим гражданам, и исключений не будет.

...

  • 0

Популярное

Последние новости