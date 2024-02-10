Опубликована дата повышения пенсий: для всех, работающих и неработающих будет прибавка

Пенсионеры получат новую прибавку к своим пенсиям, как неработающие, так и работающие граждане. Это приведет к росту размера пенсий до рекордного уровня. Дата начисления этого увеличения выплат уже объявлена властями.

Граждане, получающие социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению, ожидает приятный сюрприз. В первую очередь это касается пенсий по старости, которые будут проиндексированы уже в апреле. В этом году размер индексации составит 7,4 процента, но в последующие годы прибавка будет значительно выше.