В Коми введут новую социальную выплату
- 14:30 10 февраля
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- Служба новостей
В Республике Коми будет введена новая социальная выплата для профессиональных спасателей и пожарных. Депутаты Государственного Совета РК рассмотрят проект изменений в закон о социальной поддержке населения на ближайшей сессии.
Согласно пояснительной записке к проекту, сотрудники Государственной противопожарной службы, находящиеся на оперативных должностях, выходят на пенсию по старости при достижении возраста 50 лет и стажа работы в службе не менее 25 лет. Однако страховая пенсия по старости может быть назначена ранее спасателям, проработавшим в профессиональных аварийно-спасательных службах, а также в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, после достижения возраста 40 лет. Закон позволяет также назначать страховую пенсию по старости мужчинам и женщинам в возрасте 50 лет, если они проработали не менее 25 лет в Государственной противопожарной охране или аварийно-спасательных службах.
Из-за отличий в подходе к формированию и реализации пенсионных прав работников противопожарных служб и профессиональных аварийно-спасательных служб предлагается установить указанным категориям граждан ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей. Работники противопожарной службы старше 50 лет, имеющие стаж работы в Государственной противопожарной службе не менее 25 лет, а также работники профессиональных аварийно-спасательных служб старше 40 лет и проработавшие в службе не менее 15 лет могут рассчитывать на эту выплату.
Проектом будут установлены условия для получателей выплаты. Пожарные и спасатели не должны получать пенсии за выслугу лет по ФЗ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу...", страховую пенсию по старости, а также не должны быть уволены из противопожарной службы по ряду оснований согласно трудовому и аварийно-спасательному законодательству.
Ожидается, что в 2024 году выплату смогут получить 62 человека, в 2025 году - 80 человек, а в 2026 году - 94 человека.