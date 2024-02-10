В Коми введут новую социальную выплату

В Республике Коми будет введена новая социальная выплата для профессиональных спасателей и пожарных. Депутаты Государственного Совета РК рассмотрят проект изменений в закон о социальной поддержке населения на ближайшей сессии.

Согласно пояснительной записке к проекту, сотрудники Государственной противопожарной службы, находящиеся на оперативных должностях, выходят на пенсию по старости при достижении возраста 50 лет и стажа работы в службе не менее 25 лет. Однако страховая пенсия по старости может быть назначена ранее спасателям, проработавшим в профессиональных аварийно-спасательных службах, а также в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, после достижения возраста 40 лет. Закон позволяет также назначать страховую пенсию по старости мужчинам и женщинам в возрасте 50 лет, если они проработали не менее 25 лет в Государственной противопожарной охране или аварийно-спасательных службах.