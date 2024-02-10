Пенсионеры имеют право на 18 дней в санатории: полный перечень льготников

Пенсионерам, страдающим от туберкулеза или других заболеваний, предоставляется возможность отправиться на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний. Также на лечение могут отправиться пенсионеры, имеющие другие заболевания, указанные в полном перечне. Бесплатная поездка в пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно также предоставляется пенсионерам. Все эти услуги включаются в пакет социальных услуг.

Обычно продолжительность лечения в санатории составляет 18 дней, но для пенсионеров с инвалидностью, страдающих от заболеваний или последствий травм головного или спинного мозга, продолжительность лечения может быть от 24 до 42 дней.