Пенсионеры имеют право на 18 дней в санатории: полный перечень льготников
- 13:30 10 февраля
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- Служба новостей
Пенсионерам, страдающим от туберкулеза или других заболеваний, предоставляется возможность отправиться на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний. Также на лечение могут отправиться пенсионеры, имеющие другие заболевания, указанные в полном перечне. Бесплатная поездка в пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно также предоставляется пенсионерам. Все эти услуги включаются в пакет социальных услуг.
Обычно продолжительность лечения в санатории составляет 18 дней, но для пенсионеров с инвалидностью, страдающих от заболеваний или последствий травм головного или спинного мозга, продолжительность лечения может быть от 24 до 42 дней.
Пенсионерам предоставляется возможность отказаться от некоторых социальных услуг или от всего пакета и заменить их денежными выплатами. Для этого необходимо подать заявление в территориальный социальный фонд до 1 октября текущего года. Если заявление принято, государство начнет выплачивать деньги вместо предоставления лекарств или лечения с 1 января следующего года. Если пенсионер захочет вновь получать услуги, он должен будет снова обратиться в СФР с заявлением.
Для получения лекарств пенсионеру необходимо получить рецепт у врача. Для подачи заявления на санаторно-курортное лечение требуется справка формы № 070/у от лечащего врача в поликлинике по месту жительства. Затем, после получения путевки на санаторно-курортное лечение, пенсионер должен получить санаторно-курортную карту за два месяца до начала ее действия.
Вместе с путевкой на санаторно-курортное лечение пенсионеры получают специальные талоны, которые можно использовать для приобретения билетов на поезд или другой вид транспорта до места лечения, сообщает ngnovoros.ru.