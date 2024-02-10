В одном из городов Коми введен режим повышенной готовности
- 11:30 10 февраля
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- Служба новостей
В Воркуте введен режим повышенной готовности из-за обнаруженного случая бешенства у лисы и появления песцов на территории города. Эти животные могут представлять опасность для людей, так как могут быть переносчиками опасного вируса.
Седьмого февраля был зарегистрирован случай бешенства в муниципалитете. Лабораторные исследования, проведенные в Республиканской ветлаборатории, подтвердили наличие генома вируса бешенства в патологическом материале, взятом от трупа лисы. Это свидетельствует о заболевании животного. После этого стали замечать частое появление песцов в городе.
В связи с этой ситуацией глава Коми ввел карантинные мероприятия в эпизоотическом очаге и в неблагополучном районе в радиусе до одного километра. Министерство сельского хозяйства утвердило план мероприятий по ликвидации очага бешенства и предотвращению распространения заболевания.