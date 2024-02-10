В одном из городов Коми введен режим повышенной готовности

В Воркуте введен режим повышенной готовности из-за обнаруженного случая бешенства у лисы и появления песцов на территории города. Эти животные могут представлять опасность для людей, так как могут быть переносчиками опасного вируса.

Седьмого февраля был зарегистрирован случай бешенства в муниципалитете. Лабораторные исследования, проведенные в Республиканской ветлаборатории, подтвердили наличие генома вируса бешенства в патологическом материале, взятом от трупа лисы. Это свидетельствует о заболевании животного. После этого стали замечать частое появление песцов в городе.