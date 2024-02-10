Неработающих пенсионеров с 11 февраля ожидает большой сюрприз

Объявлено о важном изменении для пенсионеров, которые полностью зависят от своей пенсии в качестве основного источника дохода. Теперь им предоставляется новая возможность получить компенсацию для газификации своего жилья. Ранее такая компенсация была доступна только определенным категориям граждан, но теперь она распространяется и на обычных пенсионеров.

Компенсация для газификации жилья уже предоставлялась на федеральном уровне, но обычно она была доступна только ветеранам или инвалидам, и сумма могла достигать до 100 000 рублей. Однако в последнее время региональные власти начали признавать это право для обычных пенсионеров.