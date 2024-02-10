Неработающих пенсионеров с 11 февраля ожидает большой сюрприз
- 09:40 10 февраля
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- Служба новостей
Объявлено о важном изменении для пенсионеров, которые полностью зависят от своей пенсии в качестве основного источника дохода. Теперь им предоставляется новая возможность получить компенсацию для газификации своего жилья. Ранее такая компенсация была доступна только определенным категориям граждан, но теперь она распространяется и на обычных пенсионеров.
Компенсация для газификации жилья уже предоставлялась на федеральном уровне, но обычно она была доступна только ветеранам или инвалидам, и сумма могла достигать до 100 000 рублей. Однако в последнее время региональные власти начали признавать это право для обычных пенсионеров.
Например, в Якутии пожилым людям предоставляется такая возможность, но с определенными условиями. Местные власти готовы оказать финансовую поддержку пенсионерам для газификации, но только если пожилой человек не работает нигде, кроме получения пенсии. Другое условие заключается в том, что пенсионер должен проживать в квартире или доме один или с неработающими пенсионерами в составе семьи. Общий доход человека не должен превышать 45 000 рублей.
Заявление на получение компенсации можно подать с 10 февраля. Это изменение предоставляет больше возможностей для пенсионеров, позволяя им получить финансовую поддержку для газификации своего жилья и улучшения условий проживания, пишет портал ngnovoros.ru.