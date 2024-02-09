Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 10 февраля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В ЦГМС по Коми рассказали, какой будет погода в регионе 10 февраля. 10 февраля в Коми ожидается переменная облачность. Ночью будет местами небольшой снег, а днем преимущественно без осадков.

Так, на территории республики ветер будет северной четверти 3-8 метров в секунду. На крайней северо-востоке ожидается ветер скоростью 9-14 метров в секунду. Средняя температура ночью -14…-19 градусов, а при прояснении - 24…-29 градусов. Днем температура -11…-16 градусов, а местами на севере -17…-22. На крайнем северо-востоке - 22…-27.