Житель Коми выслушал приговор за гибель рыбака

Фото СУ СКР по Коми

Мужчина погиб из-за того, что болотоход перевернулся. Как рассказали в региональном управлении Следственного Комитета, 39-летнего житель Заполярья признали виновным в смерти знакомого по неосторожности.

Суд установил, что в октябре 2023 года несколько местных жителей поехали на рыбалку на болотоходе. В 15 километрах от поселка Елецкий во время движения транспортное средство под управлением одного из мужчин перевернулось. Из-за аварии погиб один из пассажиров.

Водитель болотохода не учел весь комплекс факторов, которые влияли на безопасность движения по неровностям тундровой местности, что привело к тяжким последствиям.