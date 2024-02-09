Житель Коми выслушал приговор за гибель рыбака
- 20:30 9 февраля
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- Олег Помидоров
Фото СУ СКР по Коми
Мужчина погиб из-за того, что болотоход перевернулся.
Как рассказали в региональном управлении Следственного Комитета, 39-летнего житель Заполярья признали виновным в смерти знакомого по неосторожности.
Суд установил, что в октябре 2023 года несколько местных жителей поехали на рыбалку на болотоходе. В 15 километрах от поселка Елецкий во время движения транспортное средство под управлением одного из мужчин перевернулось. Из-за аварии погиб один из пассажиров.
Водитель болотохода не учел весь комплекс факторов, которые влияли на безопасность движения по неровностям тундровой местности, что привело к тяжким последствиям.
Суд приговорил мужчину к одному году принудительных работ с лишением права управления транспортом на один год.