В Коми неизвестные травят бродячих собак
- 18:30 9 февраля
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- Олег Помидоров
Фото очевидца
Как сообщили местные зооволонтеры, в Емве догхантеры отравили несколько бездомных собак.
Так, на днях жительница Емвы обнаружила в одном из мусорных контейнеров два собачьих трупа. Среди них были домашний спаниель и бездомная собака Чернушка.
Из-за специальных ядовитых приманок, которые готовят догхантеры, могут погибнуть не только бездомные, но и домашние питомцы. Во многих случаях ветеринары могут не успеть их спасти.
Сейчас жители города ищут тех, кто мог видеть подозрительных лиц. Цель одна – вычислить догхантеров, разбрасывающих отравленную еду. Помимо этого, неравнодушные граждане обратились в правоохранительные органы для привлечения виновных к этой истории к ответственности.