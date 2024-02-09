В Коми неизвестные травят бродячих собак

Фото очевидца

Как сообщили местные зооволонтеры, в Емве догхантеры отравили несколько бездомных собак. Так, на днях жительница Емвы обнаружила в одном из мусорных контейнеров два собачьих трупа. Среди них были домашний спаниель и бездомная собака Чернушка.

Из-за специальных ядовитых приманок, которые готовят догхантеры, могут погибнуть не только бездомные, но и домашние питомцы. Во многих случаях ветеринары могут не успеть их спасти.