5 обычных вещей в доме могут убить ваше здоровье: от чего нужно избавиться

Дом должен быть местом, где мы чувствуем себя уютно и защищенно. Однако, есть некоторые обычные предметы, которые могут скрывать опасности для нашего здоровья. Для сохранения здоровья и безопасности себя и близких, важно быть информированным и выбирать безопасные альтернативы, сообщает портал LIFE.

Вот некоторые обычные предметы, в которых могут притаиться опасности: