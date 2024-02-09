Склизкая грязь и зловонный запах сразу исчезнут в стиральной машине: добавьте две ложки при стирке

Чтобы удалить неприятный запах и восстановить эффективность стиральной машины, вы можете использовать простой метод, не требующий вызова мастера или покупки новой машины. Вам потребуется две столовые ложки пищевой соды (бикарбоната натрия) и две столовые ложки белого столового уксуса.

Добавьте пищевую соду в отсек для стирального порошка вашей машины. Бикарбонат натрия поможет эффективно очистить внутренние части стиральной машины, абсорбируя неприятные запахи и размягчая отложения водного камня. Влейте уксус в отсек для ополаскивателя. Белый уксус действует как натуральный обезжириватель и антибактериальное средство, удаляя плесень и накопившуюся грязь, а также нейтрализуя запахи. Запустите стиральную машину на самой горячей программе без загрузки белья. Этот цикл поможет глубоко прочистить машину, используя антибактериальные и очищающие свойства уксуса и соды.

После выполнения этих простых шагов ваша стиральная машина не только избавится от неприятных запахов и грязи, но и будет работать более эффективно. Рекомендуется использовать этот метод примерно раз в месяц, чтобы поддерживать вашу стиральную машину в идеальном состоянии, продлевая ее срок службы и снижая необходимость в ремонте.