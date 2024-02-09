Не пейте эти помои: марки кофе, которые не нужно брать даже по скидке

Специалисты Росконтроля провели исследование растворимого кофе и выявили несколько марок, которые не рекомендуются для покупки. В ходе экспертизы были изучены различные параметры, включая углеводный профиль, содержание глюкозы и другие основные характеристики. Несколько брендов кофе были признаны лучшими, так как они отличались высоким качеством и безопасностью ингредиентов. Среди таких брендов были упомянуты Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта.

Однако некоторые марки кофе, включая Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite, попали в "черный список" Росконтроля. Эти бренды не соответствовали стандартам качества, так как их состав включал цикорий и зерновые злаки.