Большой гороскоп до конца 2024 года: Львам невероятные победы, Водолеям увольнение и расставание

Фото из архива "Про Города"

Астролог составила большой гороскоп для всех знаков зодиака до конца 2024 года. Одни добьются того, о чем и не мечтали. А другие попрощаются с изжившими отношениями и работой. Гороскоп опубликовали на сайте "7 дней.ru". Овен

В гороскопе для Овнов указано, что им следует быть осторожными и обдумывать свои действия с конца зимы до начала весны. Однако апрель обещает быть наиболее благоприятным месяцем в году, и в это время Овны могут смело запускать новые проекты. Лето также будет удачным, особенно конец июня и большая часть июля. Гороскоп предвещает Овнам успехи как в карьере, так и в личной жизни. Они также получат возможность отдохнуть и восстановить силы в августе и сентябре. Октябрь требует заботы о здоровье и избегания стрессов, а встречи с влиятельными людьми не рекомендуются. Ноябрь будет последним месяцем для завершения дел перед ретроградным движением Марса, управителя знака Овен, с 7 декабря. После этого, серьезные дела можно начинать только с 25 февраля 2025 года.

Телец

В гороскопе для Тельцов говорится, что они получат невероятный успех в оставшейся части зимы благодаря поддержке звезд. Весной им следует проявлять бдительность и осторожность, особенно в финансовой сфере и в отношениях, чтобы избежать ошибок. Май принесет вознаграждение за терпение и удачу в различных начинаниях. Июль также будет благоприятным месяцем. Летом, особенно в июне и августе, даже простые задачи могут потребовать дополнительных усилий. Осень будет благоприятным временем для карьеры и бизнеса, за исключением небольшого периода в конце октября и начале ноября. Важно не забывать уделять внимание личной жизни, делать сюрпризы и радовать близких, что принесет поддержку для достижения целей.

Близнецы

В гороскопе для Близнецов говорится, что с начала года до апреля им предстоит активно действовать и проявлять терпение, чтобы достичь своих целей. Апрель и май станут временем отдыха и затишья, которое поможет собраться с силами. Июнь обещает быть особенно благоприятным, особенно если Близнецы не будут пассивными. В июле следует быть осторожными в путешествиях и избегать курортных романов. Август больше подходит для отпуска, особенно в знакомых местах, поскольку Меркурий будет ретроградным. Важные дела стоит завершить до второй половины ноября, после чего можно наслаждаться достигнутыми результатами.

Рак

В гороскопе для Раков указано, что февраль будет временем наслаждения жизнью, путешествий, вкусной еды, искусства и общения с близкими. Весной Ракам следует быть осторожными в финансовых вопросах и избегать рискованных инвестиций. Апрель и май будут благоприятными месяцами для развития карьеры и достижения успеха. Июнь будет временем для укрепления личных отношений и создания гармонии в семье. Лето будет благоприятным для путешествий и отдыха, особенно в июле. В августе рекомендуется быть внимательными к своему здоровью и избегать излишнего напряжения. Осенью Ракам будет предоставлена возможность проявить свои творческие способности и заняться новыми проектами. Ноябрь может быть немного непредсказуемым, поэтому стоит быть готовыми к переменам. В целом, год обещает быть полным разнообразных возможностей для Раков, но требует внимания и бдительности в различных сферах жизни.

Лев

В феврале и марте Львы будут подгонять и форсировать события, успешно достигая своих целей. Однако им придется трудиться и быть терпеливыми, так как настоящие успехи требуют времени. Особенно важным будет март, когда начнут проявляться первые результаты их усиленного труда. Летом и в начале осени Львам предстоит заняться делами и возможностями для личного и профессионального роста. Июнь и сентябрь будут благоприятными месяцами для отдыха и романтических свиданий, а в ноябре следует обратить особое внимание на здоровье. Декабрь будет наполнен энергией и новыми идеями.

Дева



До лета Девы будут заняты работой и финансовыми вопросами. Февраль будет благоприятным для активизации в сфере карьеры. Весна будет перспективной для творческих занятий и любви, но деловая сфера может оказаться в стадии застоя. Лето и осень принесут возможности для продуктивной работы и отдыха. Особенно июнь и июль будут полны новых возможностей, а август подходит для отдыха и расслабления. Осень также будет благоприятной для достижения целей. К концу года Девы будут чувствовать удовлетворение от проделанной работы.

Весы

Остаток зимы для Весов будет периодом активной работы без отдыха. Весной возможно повышенное романтическое влечение, но это может повлиять на существующие отношения. Лето и осень подходят как для работы, так и для отдыха. Август рекомендуется для спокойной и мирной деятельности. Заключительные месяцы года будут динамичными и успешными. Весы ощутят удовлетворение от проделанной работы.

Скорпион

Первая половина года будет благоприятной для Скорпионов, хотя могут возникнуть некоторые препятствия. Июнь стоит отдать на отдых, чтобы с июля снова приступить к активной работе. Осень будет благоприятна для личной жизни, а заключительные месяцы года лучше посвятить отдыху и развлечениям, отложив тяжелую работу на потом.

Стрелец

Стрельцам год начался благоприятно как в работе, так и в личной жизни, и эта удача продлится до мая. После этого им придется выйти из зоны комфорта. С лета 2024 года до лета 2025 года успех ожидает тех, кто быстро принимает решения и не боится новых дел. Лето станет временем адаптации к новым обстоятельствам, и важно укрепить отношения с близкими. Осенью Стрельцы освоятся с новой реальностью, будут активны и результативны. В ноябре следует проявить терпение и умерить пыл во всех областях жизни. Декабрь принесет им плоды их трудов.

Козерог

Для Козерогов год начался благоприятно и так продолжится вплоть до апреля. Однако апрель может быть бурным и напряженным. Июнь также будет сложным для Козерогов, и рекомендуется отдохнуть и не пытаться контролировать события. В августе им необходимо избегать конфликтов и использовать дипломатию. В октябре эмоции и чувства будут на пике, но это не обязательно плохо. Год закончится положительно, с повышенной энергией и силами в конце ноября и декабре.

Водолеи

У Водолеев наступают большие изменения, которые могут повлиять на их жизнь. Важно не сопротивляться переменам и направлять их в свою пользу. До июля Водолеи будут благоприятствовать переменам, а после этого до середины ноября могут возникнуть трудности. Они должны сохранять хорошие отношения с близкими, которые станут их опорой. В декабре у них будет возможность сделать мощный рывок и успешно завершить год.

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