Что непременно нужно сделать на китайский Новый год

Китайский Новый год, который совпадает с годом Дракона, отмечается многими людьми, включая жителей России. О нескольких обязательных ритуалах, которые нужно соблюсти во время празднования китайского Нового года, чтобы привлечь удачу и благополучие, рассказал портал URA.ru.

Первый ритуал - генеральная уборка. Перед наступлением Нового года китайцы проводят тщательную уборку в своих домах. Это символизирует избавление от старого и устаревшего, а также очищение пространства для новых возможностей и благосостояния.