Что непременно нужно сделать на китайский Новый год
- 16:30 9 февраля
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- Служба новостей
Китайский Новый год, который совпадает с годом Дракона, отмечается многими людьми, включая жителей России. О нескольких обязательных ритуалах, которые нужно соблюсти во время празднования китайского Нового года, чтобы привлечь удачу и благополучие, рассказал портал URA.ru.
Первый ритуал - генеральная уборка. Перед наступлением Нового года китайцы проводят тщательную уборку в своих домах. Это символизирует избавление от старого и устаревшего, а также очищение пространства для новых возможностей и благосостояния.
Второй ритуал - украшение дома. Традиционно во время китайского Нового года дома украшают красными фонариками, узорами и плакатами с иероглифами, которые символизируют удачу, здоровье и процветание. Красный цвет в китайской культуре ассоциируется со счастьем и благополучием.
Третий ритуал - подарки и красные конверты. Обмен подарками и вручение красных конвертов с деньгами близким и детям является важной частью празднования. Это выражение пожеланий благополучия и процветания в новом году.
Четвёртый ритуал - праздничный стол. На новогоднем столе обязательно должны быть блюда, которые несут символическое значение. Например, рыба символизирует изобилие, клецки - богатство, а цитрусовые - удачу. Присутствие сладких блюд гарантирует сладкую жизнь.
Пятый ритуал - почитание божеств и предков. Важным элементом празднования является почитание божеств и предков. Китайцы приносят им жертвы и подношения, чтобы попросить благословения на предстоящий год.
И, наконец, шестой ритуал - фейерверки. Петарды и фейерверки являются неотъемлемой частью празднования китайского Нового года. Они не только радуют глаз, но и, согласно поверьям, отгоняют злых духов и негативную энергию.
Такие ритуалы помогают создать атмосферу праздника и привлечь положительные силы в новом году.