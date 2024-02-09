Президент утвердил рекордное повышение и расписание выплаты пенсии в 2024 году
- 15:00 9 февраля
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- Служба новостей
В 2024 году в России планируется поэтапное проиндексирование всех видов пенсий. Повышение будет проводиться в разное время для различных категорий пенсионеров. Например, с 1 января 2024 года пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,5%. Затем, с 1 апреля 2024 года, социальные пенсии также повысятся на тот же процент. График повышения пенсий был сформирован правительством РФ и Госдумой еще в конце прошлого года.
Индексация страховых пенсий начнется с января 2024 года. Неработающие пенсионеры получат увеличение своих пенсий на 7,5%. Средний размер страховой пенсии в России в 2023 году составил 21 864 рубля, и с началом 2024 года этот размер увеличится примерно на 1640 рублей. Для точного расчета новой суммы пенсии необходимо умножить текущую пенсию на коэффициент 1,053.
Также в 2024 году пенсионеры будут получать фиксированную выплату в размере 8134,88 рубля в составе своей пенсии. Стоимость одного пенсионного балла составит 133,05 рубля и будет зависеть от размера страховых взносов, уплачиваемых работодателем за сотрудника. Пенсионный коэффициент будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера.
Для работающих пенсионеров с 1 августа 2024 года начисляется дополнительная пенсионная надбавка в виде пенсионных коэффициентов, зависящих от заработной платы. Максимальная возможная надбавка составит 399,15 рубля.
Увеличение социальных пенсий и пособий происходит ежегодно 1 апреля через индексацию. В 2024 году социальные пенсии увеличатся на 7,5%. Социальная пенсия предоставляется из федерального бюджета для нетрудоспособных людей, не имеющих трудового стажа, например, пенсионеров по инвалидности.
Надеюсь, это предоставляет вам необходимую информацию о повышении пенсий в России в 2024 году, сообщает ngnovoros.ru.