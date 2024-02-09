Президент утвердил рекордное повышение и расписание выплаты пенсии в 2024 году

В 2024 году в России планируется поэтапное проиндексирование всех видов пенсий. Повышение будет проводиться в разное время для различных категорий пенсионеров. Например, с 1 января 2024 года пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,5%. Затем, с 1 апреля 2024 года, социальные пенсии также повысятся на тот же процент. График повышения пенсий был сформирован правительством РФ и Госдумой еще в конце прошлого года.

Индексация страховых пенсий начнется с января 2024 года. Неработающие пенсионеры получат увеличение своих пенсий на 7,5%. Средний размер страховой пенсии в России в 2023 году составил 21 864 рубля, и с началом 2024 года этот размер увеличится примерно на 1640 рублей. Для точного расчета новой суммы пенсии необходимо умножить текущую пенсию на коэффициент 1,053.