Пенсионеры имеют право на 18 дней в санатории: раскрыт полный список льготников
- 12:45 9 февраля
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- Служба новостей
Пенсионерам дали возможность отправиться на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, особенно для тех, кто страдает от туберкулеза или других заболеваний. Лечение также доступно для пенсионеров с определенными заболеваниями из списка полного перечня. При этом пенсионерам предоставляется бесплатная поездка в пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Эти услуги включаются в пакет социальных услуг.
Обычно продолжительность лечения в санатории составляет 18 дней, но пенсионеры с инвалидностью, страдающие от заболеваний или последствий травм головного или спинного мозга, могут получить лечение от 24 до 42 дней.
Если пенсионеры не желают получать определенные социальные услуги или весь пакет, они могут запросить их замену денежными выплатами. Для этого необходимо подать заявление в территориальный социальный фонд до 1 октября текущего года. В таком случае государство начнет выплачивать деньги вместо предоставления лекарств или лечения с 1 января следующего года. Если пенсионеры решат вернуться к получению услуг, им потребуется снова обратиться в социальный фонд с заявлением.
Для получения лекарств необходимо получить рецепт у врача, а для подачи заявления на санаторно-курортное лечение требуется справка формы № 070/у от лечащего врача в поликлинике по месту жительства. После получения путевки на санаторно-курортное лечение необходимо получить санаторно-курортную карту за два месяца до начала ее действия.
Вместе с путевкой на санаторно-курортное лечение пенсионеры получают специальные талоны, которые можно использовать для приобретения билетов на поезд или другой вид транспорта к месту лечения, сообщает ngnovoros.ru.