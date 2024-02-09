Всероссийский криобанк пополнят генным материалом телок из Коми
- 11:48 9 февраля
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- Елизавета Петрова
Всероссийский криобанк пополнится генетическим материалом ценнейших телочек из республики Коми. Одним из двух племенных заводов ООО Ухтинский племхоз «Изваильский-97» является репродуктором по разведению крупного рогатого скота холмогорской породы.
В октябре 2023 года восемь племенных телок из этих обществ были отправлены в Подольск в Федеральный исследовательский центр – Всероссийский институт животноводства им. академика Л.К. Эрнста.
В рамках научной работы эксперты создадут генофондное коллекционное стадо. От телочек получат и заложат эмбрионы в криобанк для последующего приумножения стада и сохранения холмогорской породы, сообщает Минсельхоз Коми.
Холмогорская порода – одна из древнейших пород крупного рогатого скота в России, созданная ещё в XVII веке. Она славится своей молочной продуктивностью, устойчивостью к заболеваниям и неприхотливостью в содержании. Пополнение криобанка генетическим материалом телочек из Коми позволит сохранить и улучшить генофонд холмогорской породы, а также увеличить поголовье этих ценных животных.