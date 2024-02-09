Всероссийский криобанк пополнят генным материалом телок из Коми

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Всероссийский криобанк пополнится генетическим материалом ценнейших телочек из республики Коми. Одним из двух племенных заводов ООО Ухтинский племхоз «Изваильский-97» является репродуктором по разведению крупного рогатого скота холмогорской породы. В октябре 2023 года восемь племенных телок из этих обществ были отправлены в Подольск в Федеральный исследовательский центр – Всероссийский институт животноводства им. академика Л.К. Эрнста.

В рамках научной работы эксперты создадут генофондное коллекционное стадо. От телочек получат и заложат эмбрионы в криобанк для последующего приумножения стада и сохранения холмогорской породы, сообщает Минсельхоз Коми.