В Сыктывкаре водитель КамАЗа сбил пешехода и влетел в опору теплотрассы
- 11:23 9 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото регионального ГИБДД
8 февраля в Эжвинском районе Сыктывкара произошло ДТП с участием грузового автомобиля КамАЗ и пешехода. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
Авария случилась в 8 часов утра на улице Калинина, в районе дома номер 20. Водитель КамАЗа, 56-летний мужчина, двигался по улице Калинина в направлении Ухтинского шоссе. На нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном слева по ходу движения автомобиля, водитель совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть.
После наезда на пешехода грузовик продолжил движение и врезался в препятствие - опору теплотрассы. В результате аварии 43-летний пешеход получил ушиб правого плеча. Пострадавший был осмотрен медицинскими работниками, но госпитализация ему не потребовалась.