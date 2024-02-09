В Сыктывкаре водитель КамАЗа сбил пешехода и влетел в опору теплотрассы

8 февраля в Эжвинском районе Сыктывкара произошло ДТП с участием грузового автомобиля КамАЗ и пешехода. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

Авария случилась в 8 часов утра на улице Калинина, в районе дома номер 20. Водитель КамАЗа, 56-летний мужчина, двигался по улице Калинина в направлении Ухтинского шоссе. На нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном слева по ходу движения автомобиля, водитель совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть.