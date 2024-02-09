В Коми женщина получила 600 тысяч рублей компенсации за гибель отца

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жительница Коми получила 600 тысяч рублей компенсации за гибель отца. Об этом сообщают в региональной пресс-службе судов. В Эжвинском районе Сыктывкара судебные приставы удовлетворили иск дочери погибшего на производстве работника к заводу. Также они взыскали компенсацию морального вреда, возникшего вследствие утраты кормильца.

Суд установил, что мужчина погиб на работе во время несчастного случая. Причиной стало нарушение им трудовой и производственной дисциплины. Истец изначально попросила 2,2 млн рублей, но в свете новых фактов сумму уменьшили до 600 тысяч рублей.