В Коми женщина получила 600 тысяч рублей компенсации за гибель отца
- 11:00 9 февраля
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- Елизавета Петрова
Жительница Коми получила 600 тысяч рублей компенсации за гибель отца. Об этом сообщают в региональной пресс-службе судов.
В Эжвинском районе Сыктывкара судебные приставы удовлетворили иск дочери погибшего на производстве работника к заводу. Также они взыскали компенсацию морального вреда, возникшего вследствие утраты кормильца.
Суд установил, что мужчина погиб на работе во время несчастного случая. Причиной стало нарушение им трудовой и производственной дисциплины. Истец изначально попросила 2,2 млн рублей, но в свете новых фактов сумму уменьшили до 600 тысяч рублей.
Суд принял решение в пользу истицы, учитывая обстоятельства произошедшего, степень вины ответчика и тяжесть морального вреда, понесенного дочерью. Ответчик своевременно перечислил средства на депозитный счет службы судебных приставов за день до истечения установленного срока. После сумма была направлена истице, компенсировав ей утрату кормильца.