В Ухте продадут здание школы и общественный туалет
- 10:48 9 февраля
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- Елизавета Петрова
В Ухте планируется приватизация пяти объектов недвижимости. Четыре из них находятся на одной и той же улице - улице Горького.
Первым объектом является бывшее здание школы-интерната по адресу Горького, 10. Оно пустует уже несколько лет и не используется по назначению. Предполагаемый доход муниципального бюджета от продажи этого объекта составляет более 3,2 миллиона рублей.
Вторым объектом является здание Центра творчества имени Г.А. Карчевского, которое расположено по тому же адресу, что и школа-интернат. Центр занимает половину здания, а другая половина пустует. Доход от продажи этого объекта оценивается в более чем 1,1 миллиона рублей.
Третьим объектом является бойлерная, которая находится рядом со школой-интернатом. Она также не используется по назначению и подлежит продаже. Сумма, которую город получит от ее продажи, составит более 34 тысяч рублей.
Четвертым объектом на улице Горького является здание, назначение которого не уточняется. Оно вместе с земельным участком, на котором оно стоит, оценивается в 6,6 миллиона рублей.
Пятым объектом, подлежащим приватизации, является общественный туалет, расположенный на улице Октябрьской. Предполагаемый доход от его продажи составляет более 320 тысяч рублей.