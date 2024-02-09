В Ухте продадут здание школы и общественный туалет

В Ухте планируется приватизация пяти объектов недвижимости. Четыре из них находятся на одной и той же улице - улице Горького.

Первым объектом является бывшее здание школы-интерната по адресу Горького, 10. Оно пустует уже несколько лет и не используется по назначению. Предполагаемый доход муниципального бюджета от продажи этого объекта составляет более 3,2 миллиона рублей.