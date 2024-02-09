Неработающих пенсионеров с 10 февраля ждет приятный сюрприз
- 09:40 9 февраля
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- Служба новостей
В России объявили о важном изменении для пенсионеров, которые полностью зависят от своей пенсии в качестве основного источника дохода. Теперь им предоставляется возможность получить компенсацию для газификации жилья. Это значит, что пенсионеры могут получить финансовую помощь от государства для проведения газа в свой дом или квартиру.
Эта компенсация уже давно предоставляется гражданам на федеральном уровне, но обычно она доступна только определенным категориям лиц, таким как ветераны или инвалиды. В последнее время ситуация меняется к лучшему, и теперь обычные пенсионеры также получают это право. Например, в Якутии начали предоставлять такую возможность пожилым людям, но при определенных условиях. Местные власти готовы оказать финансовую поддержку пенсионерам, если они соответствуют следующим критериям:
- Не работают нигде, кроме получения пенсии;
- Живут в квартире или доме одни или с неработающими пенсионерами в составе семьи;
Общий доход не превышает 45 000 рублей. Помимо Якутии, такая компенсация уже предоставляется в других регионах России, в том числе в Московской области, Краснодарском крае и Ростовской области. Ожидается, что в ближайшие годы все больше регионов присоединятся к этой инициативе. Чтобы получить компенсацию, пенсионерам необходимо подать заявление в местный орган социальной защиты населения. Заявление можно подать лично, через представителя или по почте. К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- Копию паспорта;
- Копию пенсионного удостоверения;
- Справку о доходах;
- Копию выписки из лицевого счета или другой документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
- Смету расходов на газификацию жилья.
Срок рассмотрения заявления составляет один месяц. После рассмотрения заявления пенсионеру будет выдано уведомление о предоставлении компенсации. Компенсация предоставляется в виде единовременной выплаты в размере до 100 000 рублей. Эти средства могут быть использованы для оплаты расходов на газификацию жилья, таких как покупка и установка газового оборудования, прокладка газопровода и т.д. Новая компенсация для пенсионеров позволит им улучшить свои жилищные условия и сделать свою жизнь более комфортной. Эта инициатива является важным шагом в направлении социальной поддержки пожилых граждан в России, передает портал ngnovoros.ru.