Неработающих пенсионеров с 10 февраля ждет приятный сюрприз

В России объявили о важном изменении для пенсионеров, которые полностью зависят от своей пенсии в качестве основного источника дохода. Теперь им предоставляется возможность получить компенсацию для газификации жилья. Это значит, что пенсионеры могут получить финансовую помощь от государства для проведения газа в свой дом или квартиру.

Эта компенсация уже давно предоставляется гражданам на федеральном уровне, но обычно она доступна только определенным категориям лиц, таким как ветераны или инвалиды. В последнее время ситуация меняется к лучшему, и теперь обычные пенсионеры также получают это право. Например, в Якутии начали предоставлять такую возможность пожилым людям, но при определенных условиях. Местные власти готовы оказать финансовую поддержку пенсионерам, если они соответствуют следующим критериям: