Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми 9 февраля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

9 февраля в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Временами возможен небольшой снег. Так, ночью на крайнем юге Коми будет умеренная погода, а на северо-востоке преимущественно без осадков. В отдельных северных районах ожидается гололед.

В Республике Коми ожидается северо-восточный ветер скоростью 6-11 метров в секунду. На крайней северо-востоке будет ветер скоростью 8-13 метров в секунду, а ночью порывами до 15-17 метров в секунду. Температура ночью и днем -9…-14 градусов. Ночью температура опуститься до -20, а днем местами -3…-8 градусов. В Воркуте ожидается температура -4…-9.