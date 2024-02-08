Житель Коми скинул труп знакомого в реку и отправился в колонию

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Тело погибшего мужчины до сих пор не нашли. Ижемский районный суд огласил приговор в отношении 57-летнего жителя села Ижмы. Мужчину признали виновным в убийстве и грабеже, который был совершен с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Суд установил, что в марте 2022 года ранее неоднократно судимый мужчина из Ижмы поссорился со своим знакомым во время распития алкогольных напитков. Во время конфликта мужчина нанес своему приятелю удар табуреткой по голове. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, нападавший решил избавиться от тела. Для этого он погрузил труп на сани и сбросил их в реку Печору. Тело погибшего до сих пор не обнаружено.

В суде мужчина отрицал свою причастность к преступлению, однако вина была подтверждена с помощью доказательств.

Тем же приговором мужчину осудили за грабеж. Его жертвой стала пенсионерка, которая возвращалась из магазина домой.