Известного этноблогера из Коми показали на Первом канале
- 18:30 8 февраля
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- Олег Помидоров
6 февраля в программе “Доброе утро” на Первом канале вышел сюжет об охотниках за северным сиянием.
В ежедневной утренней программе на Первом канале рассказали о людях, которые фотографируют и снимают на камеру северные сияния в разных регионах России. Среди гостей сюжета оказался и известный в республике этноблогер Генрих Немчинов.
Специально для передачи Генрих рассказал о том, как он настраивает камеру для качественного запечатления северного сияния. Помимо прочего, этноблогер поделился фишками по настройке техники для съемки сияния. Также в сюжете показали кадры, как блогер занимается поиском этого природного явления. Из видеоряда становится понятно, что съемки проходили в сыктывкарском парке имени Кирова.
Ранее, Генрих Немчинов выкладывал в своих социальных сетях видеоролики о северном сиянии в Республике Коми.