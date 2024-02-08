Известного этноблогера из Коми показали на Первом канале

стопкадр из сюжета "Первого канала"

6 февраля в программе “Доброе утро” на Первом канале вышел сюжет об охотниках за северным сиянием. В ежедневной утренней программе на Первом канале рассказали о людях, которые фотографируют и снимают на камеру северные сияния в разных регионах России. Среди гостей сюжета оказался и известный в республике этноблогер Генрих Немчинов.

Специально для передачи Генрих рассказал о том, как он настраивает камеру для качественного запечатления северного сияния. Помимо прочего, этноблогер поделился фишками по настройке техники для съемки сияния. Также в сюжете показали кадры, как блогер занимается поиском этого природного явления. Из видеоряда становится понятно, что съемки проходили в сыктывкарском парке имени Кирова.