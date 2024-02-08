Мария Урасинова, ветеран войны из Коми, отметила 101-летие

Участник Великой Отечественной войны Мария Александровна Урасинова 7 февраля отметила 101-й день рождения.

На фронт Мария Александровна была призвана в апреле 1944 года Лальским РВК. Служила в медсанбате при операционной. Военные действия на Карельском фронте закончились в ноябре 1944 года и часть, в которой служила Мария Александровна, перевели в Череповец на переформирование. Мария Урасинова попала в 751-й отдельный батальон связи 313-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Войну закончила в Германии, в 80 км от Берлина. Демобилизована в августе 1945 года.