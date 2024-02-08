Мария Урасинова, ветеран войны из Коми, отметила 101-летие
- 16:40 8 февраля
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- Служба новостей
Участник Великой Отечественной войны Мария Александровна Урасинова 7 февраля отметила 101-й день рождения.
На фронт Мария Александровна была призвана в апреле 1944 года Лальским РВК. Служила в медсанбате при операционной. Военные действия на Карельском фронте закончились в ноябре 1944 года и часть, в которой служила Мария Александровна, перевели в Череповец на переформирование. Мария Урасинова попала в 751-й отдельный батальон связи 313-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Войну закончила в Германии, в 80 км от Берлина. Демобилизована в августе 1945 года.
В Печоре она проживает с 1950 года и всю жизнь проработала на железной дороге, говорится в поздравительном сообщении пресс-службы администрации муниципального района.
Мария Александровна — ударник коммунистического труда, имеет награды: орден Отечественной войны II степени (1985 г.), медаль «За боевые заслуги» (19.05.1945 г.), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1990 г.), медаль Жукова (1995 г.), медаль «За взятие Кенигсберга», знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», юбилейные медали, медаль «Ветеран труда» (1978 г.).