Большой гороскоп до конца 2024 года: Львам феерические победы, Водолеям увольнение и расставание

Астролог составила большой гороскоп для всех знаков зодиака до конца 2024 года. Одни добьются того, о чем и не мечтали. А другие попрощаются с изжившими отношениями и работой. Гороскоп опубликовали на сайте "7 дней.ru". Овен

Овнам советуют быть осторожными и обдумывать свои действия с конца зимы до начала весны. Однако апрель обещает быть наиболее благоприятным месяцем в году, и в это время Овны могут смело запускать новые проекты. Лето также будет удачным, особенно конец июня и большая часть июля. Главные успехи ожидают Овнов в карьере и личной жизни.

Для отдыха и восстановления сил август и сентябрь будут идеальными. Октябрь требует заботы о здоровье и избегания стрессов, а также не рекомендуется устраивать встречи с влиятельными людьми. Ноябрь будет последним месяцем для завершения начатых дел, прежде чем Марс, управитель знака Овен, перейдет в ретроградное движение с 7 декабря. После этого, серьезные дела можно начинать только с 25 февраля 2025 года.

Телец

Для Тельцов остаток зимы обещает невероятный успех благодаря поддержке звезд. Весной им следует проявлять бдительность и осторожность, особенно в финансовой сфере и в отношениях, чтобы избежать ошибок. Май принесет вознаграждение за терпение и удачу в различных начинаниях. Июль может соперничать с маем за звание лучшего месяца года.

Летом, особенно в июне и августе, даже простые задачи могут потребовать дополнительных усилий. Осень будет благоприятным временем для карьеры и бизнеса, за исключением небольшого периода в конце октября и начале ноября. Важно не забывать уделять внимание личной жизни, делать сюрпризы и радовать близких, что принесет поддержку для достижения целей.

Близнецы

Близнецам с начала года до апреля предстоит активно действовать и проявлять терпение, чтобы достичь своих целей. Этот период может быть непростым, но усилия обязательно принесут плоды. Апрель и май станут временем отдыха и затишья, которое поможет собраться с силами. Июнь обещает быть особенно благоприятным, особенно если представители знака не пассивны.

В июле следует быть осторожными в путешествиях и избегать курортных романов, чтобы не потерять то, что уже есть. Август больше подходит для отпуска, особенно в знакомых местах, поскольку Меркурий будет ретроградным. Важные дела стоит завершить до второй половины ноября, после чего можно наслаждаться достигнутыми результатами.

Рак

Для Раков февраль будет временем наслаждения жизнью, путешествий, вкусной еды, искусства и общения с близжними людьми. Весна будет продолжать приносить радость и возможности для самовыражения. Особенно благоприятными месяцами будут апрель и май, когда Раки смогут раскрыть свой творческий потенциал и получить признание.

Лето будет благоприятным временем для развития личных отношений. Июнь и июль будут особенно романтичными и станут идеальным временем для создания новых связей или укрепления существующих. Однако в августе стоит быть более осторожными и избегать конфликтов, чтобы сохранить гармонию в отношениях.

Осенью Ракам следует обратить больше внимания на свое здоровье и хорошо заботиться о себе. Сентябрь и октябрь будут благоприятными месяцами для личного роста и самоанализа. Это время подходит для изучения новых навыков или начала нового увлечения.

Ноябрь и декабрь будут продолжать приносить возможности для развития карьеры и достижения профессиональных целей. Важно быть настойчивыми и целеустремленными, чтобы использовать эти возможности на полную мощность.

В целом, год будет успешным и благоприятным для Раков, особенно в областях творчества, личных отношений и карьеры. Важно быть открытыми для новых возможностей и готовыми воспользоваться ими, чтобы добиться успеха и счастья.

Лев

В феврале и марте Львы будут подгонять, форсировать события, причем усиленно и успешно. Но придется терпеливо трудиться, готовя громкие победы. Ведь закладка фундамента — дело не быстрое. Особенно важным станет март, когда начнут проявляться первые результаты кропотливого и тяжелого труда.

Летом и в начале осени Львам придется забыть о долгих отпусках, так как их ждет множество дел и возможностей для роста. Возмущаться представители знака не будут, больно хорошо в этот период пойдут дела. Так что вы окажетесь максимально вовлечены в рабочий процесс.

При этом июнь и сентябрь весьма благоприятные месяцы для отдыха и романтических свиданий. В ноябре важно уделить внимание своему здоровью и исключить всякие риски. А декабрь вновь будет наполнен энергией и новыми идеями.

Дева

Для Дев остаток зимы пройдет в относительном спокойствии, но это не повод для бездействия, особенно в сфере карьеры и финансов. Важно не упустить шанс активизироваться в феврале, чтобы не ждать изменений до самого лета. Весна в этом году вам не помощник. Она, как и зима, будет весьма перспективной в плане творчества и любви. Но вот на работе и в финансовой сфере ожидается полный штиль.

Зато летние месяцы станут периодом активных действий как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Июнь и июль обещают много новых возможностей, а август идеален для отпуска и полного расслабления.

Если летом не все цели были достигнуты, осень предоставит еще один шанс на успех, особенно до середины ноября. Пользуйтесь этим временем, вам нужно максимально активизироваться. Смело беритесь за реализацию намеченных планов.

К концу года Девы ощутят полное удовлетворение от проделанной работы.

Весы

С самого начала года Весы были полны амбиций и наполеоновских планов. Не сбавляйте темп! Остаток зимы нужно посвятить плодотворной работе, на отдых времени не будет. Ведь только упорство и трудолюбие позволят вам реализовать задуманное, ну, хотя бы часть.

Весной Весы могут ожидать повышенную романтическую активность. Вероятность увлечений и влюбленностей возрастет. Поэтому велик риск, что эти увлечения серьезно ударят по нынешним отношениям. Тенденция к романтическим приключениям может повториться в августе и середине октября.

Лето и большая часть осени одинаково подойдут как для продуктивной работы, так и для отдыха. Единственное, в августе рекомендуется исключить поездки и заниматься спокойной деятельностью, снизив активность. Заключительные месяцы года сохранят динамику начала года и принесут успех в делах. Вас ждет довольно активный период, когда амбиции снова возьмут верх.

Скорпион

Скорпионы, кажется, решили провозгласить 2024 годом больших перемен. Но браться за масштабные проекты и переустройство жизни следует, если вы уверены, что завершите все к осени. Если же нет, то лучше отложить совсем глобальные задачи до 2025 года, а сейчас сконцентрироваться на менее масштабных делах и изменениях.

В целом первая половина года благоприятна для Скорпионов, и даже возможные препятствия не станут серьезной проблемой. А вот дальше начнутся трудности. В июне Скорпионам стоит взять перерыв для отдыха, чтобы со второй половины июля снова активно заняться делами.

Осень будет благоприятной для личной жизни и нейтральной для дел. А заключительные месяцы года лучше уделить отдыху и развлечениям, отложив тяжелую работу на потом.

Стрелец

Стрельцы могут радоваться: начало года благоприятно как в работе, так и в личной жизни, и эта удача продлится до мая. После этого придется выйти из зоны комфорта. С лета 2024 года до лета 2025 года успех ждет тех, кто быстро принимает решения и не боится новых дел. Не волнуйтесь, вы все сможете осилить. Такова уж природа Стрельцов. Лето станет временем адаптации к новым обстоятельствам, важно укрепить отношения с близкими, особенно в июле и августе. Ведь именно они поддержат вас в период, когда жизнь начнет круто меняться.

Осенью Стрельцы освоятся с новой реальностью, будут активны и результативны. А в ноябре следует проявить терпение и умерить пыл, причем во всех областях жизни. Залогом успеха станет спокойствие. Помните об этом.

Если прислушаетесь к советам, декабрь сильно удивит. Вы увидите плоды своих трудов.

Козерог

Для Козерогов год начался весьма благоприятно и так продолжить вплоть до апреля. Если честно, и апрель может завершиться для вас хорошо, если проявите терпение и дисциплину. Уж этого представителям знака не занимать. Но готовьтесь к тому, что месяц будет бурным и напряженным. Еще один сложный месяц - июнь. Козероги пройдут проверку на прочность. В этот период рекомендуется отдохнуть, вы все равно не сможете повлиять на события.

В августе не допускайте конфликтов, как рабочих, так и личных, учитесь дипломатии. Обращайтесь не к разуму, а чувствам тех, с кем предстоит договариваться. Этот навык окажется весьма полезен еще и в октябре. Эмоции и чувства будут зашкаливать. Но это не обязательно плохо.

Зато закончится год вполне положительно. В конце ноября и в декабре энергии и сил станет куда больше.

Водолей

Водолеи стоят на пороге больших изменений, которые могут кардинально повлиять на их жизнь. Важно не сопротивляться этим переменам, а направлять их в свою пользу. Этот период идеален для того, чтобы сказать прощай отношениям и работе, которые больше не приносят ни удовлетворения, ни счастья. Не стоит отчаиваться, если желаемые результаты не наступят сразу, ведь все лучшее требует времени. С четкой целью и уверенностью в себе, к концу года вы сможете достичь значительных успехов.

До самого июля Вселенная благоволит Водолеям, если они стремятся к переменам. А после, до середины ноября, в жизни наступят трудности. Сохраняйте хорошие отношения с близкими, именно они станут вашей опорой. Ни за то не сдавайтесь, даже если где-то придется временно отступить. В декабре вы сделаете мощный рывок, феерично завершив год. А как именно он закончится, зависит от приложенных вами усилий.

Рыбы

Для Рыб год сконцентрирован на сохранении текущего положения вещей. Большую его часть вы будете чувствовать себя уютно и комфортно, благодаря поддержке звезд, особенно до лета. Однако в июле возможны потрясения как в личных отношениях, так и в деловой сфере, которые нарушат привычный ход вещей. После этого периода беспокойства вы сможете восстановить стабильность.