Не пейте эти помои: марки кофе, которые не надо покупать даже по акции

Специалисты росконтроля провели экспертизу растворимого кофе и определили ряд марок, которые не рекомендуются для покупки. Эксперты исследовали сублимированные виды кофе, которые являются популярными и легкими в приготовлении.

Исследование включало анализ углеводного профиля продукта, содержания глюкозы и других основных параметров. В результате экспертизы были выделены несколько лучших брендов кофе, которые отличились высоким качеством и безопасностью ингредиентов. Среди них были названы Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта.