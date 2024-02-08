Не пейте эти помои: марки кофе, которые не надо покупать даже по акции
- 17:00 8 февраля
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- Служба новостей
Специалисты росконтроля провели экспертизу растворимого кофе и определили ряд марок, которые не рекомендуются для покупки. Эксперты исследовали сублимированные виды кофе, которые являются популярными и легкими в приготовлении.
Исследование включало анализ углеводного профиля продукта, содержания глюкозы и других основных параметров. В результате экспертизы были выделены несколько лучших брендов кофе, которые отличились высоким качеством и безопасностью ингредиентов. Среди них были названы Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта.
Однако, некоторые марки кофе, включая Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite, попали в "черный список" организации. Эти бренды не соответствовали стандартам кофе, так как их состав содержал цикорий и зерновые злаки.
Таким образом, при выборе растворимого кофе рекомендуется обращать внимание на качество и безопасность ингредиентов, и отдавать предпочтение брендам, получившим положительную оценку экспертов, сообщает ngnovoros.ru.