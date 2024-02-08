Жители Коми накопили более 193 миллиардов рублей на банковских вкладах и счетах

На начало 2024 года общий объем средств на банковских вкладах и счетах жителей Коми составил 193,1 млрд рублей, что на 15% больше, чем год назад. Рублевые вклады составляют 96% от общего объема всех накоплений и за год выросли на 16% до 185,3 млрд рублей.

Прирост денежных средств на банковских счетах в регионе и во всей стране был связан с социальными и бюджетными выплатами, повышением зарплат и высокими ставками по вкладам после повышения ключевой ставки Банка России. Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях для физических лиц к концу 2023 года составляла 14,75% годовых, в то время как годом ранее она была всего 8,18%.