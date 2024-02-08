Жители Коми накопили более 193 миллиардов рублей на банковских вкладах и счетах
- 15:15 8 февраля
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- Служба новостей
На начало 2024 года общий объем средств на банковских вкладах и счетах жителей Коми составил 193,1 млрд рублей, что на 15% больше, чем год назад. Рублевые вклады составляют 96% от общего объема всех накоплений и за год выросли на 16% до 185,3 млрд рублей.
Прирост денежных средств на банковских счетах в регионе и во всей стране был связан с социальными и бюджетными выплатами, повышением зарплат и высокими ставками по вкладам после повышения ключевой ставки Банка России. Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях для физических лиц к концу 2023 года составляла 14,75% годовых, в то время как годом ранее она была всего 8,18%.
Банковские вклады остаются популярным и безопасным способом сохранения денег для жителей Коми. Средства на счетах и вкладах до 1,4 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов.
С 1 февраля вступила в силу норма, согласно которой банки обязаны бесплатно информировать клиентов о приближающемся окончании срока вклада не позднее, чем за пять дней. Такие уведомления могут быть отправлены клиентам любым способом, предусмотренным договором (звонок, электронная почта, смс- или пуш-уведомление и другие), чтобы клиент мог решить, что делать с деньгами дальше - забрать их или продлить договор. Эта мера защищает клиентов от возможной потери процентов по вкладу.
Для защиты потребителей финансовых услуг банки также должны раскрывать ключевые условия вкладов, включая процентную ставку, в виде таблицы на первой странице договора.