Президент утвердил рекордное повышение и график выдачи пенсии в 2024 году
- 15:00 8 февраля
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- Служба новостей
В 2024 году в России произойдет индексация всех видов пенсий. Повышение будет осуществляться поэтапно для разных категорий пенсионеров. Вот основные моменты индексации:
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Страховые пенсии: Неработающим пенсионерам будет произведена индексация на 7,5% с 1 января 2024 года. Это повышение распространится на всех пенсионеров с трудовым стажем. Для точного расчета новой суммы пенсии необходимо умножить текущую пенсию на коэффициент 1,053.
Социальные пенсии: Социальные пенсии, выплачиваемые инвалидам, детям-инвалидам, потерявшим кормильца и другим категориям граждан, будут проиндексированы на 7,5% с 1 апреля 2024 года.
Пенсии федеральных льготников: Пенсии федеральных льготников, включая ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов войны, участников боевых действий и других категорий, будут проиндексированы на 7,5% с 1 февраля 2024 года.
Работающие пенсионеры: Повышение пенсий для работающих пенсионеров будет применяться только к страховой части пенсии, без учета фиксированной выплаты. Они также получат дополнительную выплату в размере 3% от суммы индексации.
Индексация пенсионных баллов: Стоимость одного пенсионного балла в 2024 году составит 133,05 рубля, что на 7,5% больше, чем в текущем году. Пенсионный коэффициент будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера.
Перерасчет пенсии будет произведен автоматически, и новая сумма пенсии будет выплачиваться с месяца, следующего за месяцем индексации, сообщает ngnovoros.ru.