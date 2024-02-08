В одном из городов Коми введен карантин по вирусу бешенства

В Воркуте, на территории муниципального учреждения "Благоустройство общественных территорий", был обнаружен труп лисы, в которой был обнаружен вирус бешенства. В связи с этим глава Коми подписал указ о введении карантина на отдельной территории Воркуты сроком на 60 дней. Карантинная зона охватывает участок радиусом 1 километр, прилегающий к очагу. Во время карантина запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними, кроме персонала, специалистов госветслужбы и привлеченных для ликвидации очага, а также ограничена охота и перемещение животных.

Ранее в январе 2024 года были выявлены другие очаги бешенства на границе Коми и Ненецкого автономного округа (НАО), где умершие животные также были заражены вирусом бешенства. Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми заявило, что угрозы распространения бешенства на оленеводческие хозяйства республики нет. Кроме того, в Кировской области также был подтвержден случай бешенства у лисицы, найденной на территории личного подсобного хозяйства в деревне Мари-Ошаево Пижанского района.