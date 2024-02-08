Хоть Крым, хоть Сочи: пенсионеры раз в два года могут отдохнуть на море бесплатно
- 13:30 8 февраля
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- Служба новостей
В России пенсионеры имеют право на различные льготы и компенсации, которые устанавливаются на федеральном и региональном уровнях. Эти льготы предназначены для улучшения качества жизни пожилых людей, поддержки их финансового благополучия и обеспечения доступа к необходимым товарам и услугам. Федеральные льготы применимы ко всем пенсионерам в Российской Федерации, независимо от места проживания. Они включают:
- Ежемесячное пособие для неработающих пенсионеров, получающих социальную пенсию. На 2023 год размер этого пособия составляет 6 871 рублей.
- Ежемесячная надбавка к пенсии для неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или инвалидности. На 2023 год размер надбавки составляет 3 149 рублей.
- Льготы по оплате проезда на междугородном транспорте. Пенсионеры могут приобретать билеты по сниженным ценам на междугородные автобусы, поезда и самолеты.
- Бесплатное получение лекарств по рецепту врача. Пенсионеры имеют право на бесплатное получение лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
- Льготы по оплате коммунальных услуг. Пенсионерам предоставляется скидка в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Региональные льготы могут варьироваться в зависимости от места проживания пенсионера. Они могут включать:
- Налоговые льготы. В некоторых регионах пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество.
- Льготы по оплате проезда на общественном транспорте. Пенсионеры могут бесплатно или с получением скидки пользоваться общественным транспортом в своем регионе.
- Льготы на приобретение лекарств. В некоторых регионах пенсионеры могут приобретать лекарства по сниженным ценам.
- Льготы на санаторно-курортное лечение. Пенсионеры могут получить путевки на санаторно-курортное лечение по сниженным ценам или бесплатно.
Для получения льгот пенсионерам необходимо обратиться в территориальный орган Социального фонда России по месту жительства и предоставить следующие документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справку о доходах за последние 12 месяцев и справку об отсутствии работы. Дополнительные документы могут потребоваться вконкретных случаях, например, для получения льготы на санаторно-курортное лечение может потребоваться справка о состоянии здоровья, передает портал ngnovoros.ru.