Хоть Крым, хоть Сочи: пенсионеры раз в два года могут отдохнуть на море бесплатно

В России пенсионеры имеют право на различные льготы и компенсации, которые устанавливаются на федеральном и региональном уровнях. Эти льготы предназначены для улучшения качества жизни пожилых людей, поддержки их финансового благополучия и обеспечения доступа к необходимым товарам и услугам. Федеральные льготы применимы ко всем пенсионерам в Российской Федерации, независимо от места проживания. Они включают:

Ежемесячное пособие для неработающих пенсионеров, получающих социальную пенсию. На 2023 год размер этого пособия составляет 6 871 рублей. Ежемесячная надбавка к пенсии для неработающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или инвалидности. На 2023 год размер надбавки составляет 3 149 рублей. Льготы по оплате проезда на междугородном транспорте. Пенсионеры могут приобретать билеты по сниженным ценам на междугородные автобусы, поезда и самолеты. Бесплатное получение лекарств по рецепту врача. Пенсионеры имеют право на бесплатное получение лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Льготы по оплате коммунальных услуг. Пенсионерам предоставляется скидка в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Региональные льготы могут варьироваться в зависимости от места проживания пенсионера. Они могут включать: