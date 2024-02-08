В Коми впервые лишили гражданства России за преступления
- 12:30 8 февраля
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- Служба новостей
Министерство внутренних дел Республики Коми приняло решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении двух человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального МВД, оба мужчины получили гражданство Российской Федерации недавно. Однако за последние два года они совершили преступления против общественной безопасности и половой неприкосновенности. Судебные органы вынесли приговоры, включающие различные виды наказаний, в том числе реальное лишение свободы.
В настоящее время проводится процесс изъятия российских паспортов у этих лиц. Один из мужчин, которому наказание не связано с лишением свободы, должен немедленно покинуть территорию страны. Второй мужчина сделает это после отбытия срока наказания. Если они не покинут Россию самостоятельно, их выдворят из страны принудительно.
Это решение Министерства внутренних дел принято в свете совершенных преступлений и с целью обеспечения общественной безопасности. Принятие таких мер позволяет государству реагировать на серьезные нарушения закона и защищать права и интересы граждан.