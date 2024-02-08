В Коми впервые лишили гражданства России за преступления

Министерство внутренних дел Республики Коми приняло решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении двух человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального МВД, оба мужчины получили гражданство Российской Федерации недавно. Однако за последние два года они совершили преступления против общественной безопасности и половой неприкосновенности. Судебные органы вынесли приговоры, включающие различные виды наказаний, в том числе реальное лишение свободы.