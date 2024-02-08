Не работающих пенсионеров с 9 февраля ожидает большой сюрприз

Объявлено о важном изменении для пенсионеров, которые полностью зависят от своей пенсии в качестве основного источника дохода. Теперь им предоставляется новая возможность получить компенсацию, и все больше регионов начинают признавать это право.

Речь идет о компенсации, которую можно использовать для газификации жилья. Эта компенсация уже давно предоставляется гражданам на федеральном уровне, но обычно доступна только определенным категориям лиц, таким как ветераны или инвалиды, и может составлять до 100 000 рублей.