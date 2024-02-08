Не работающих пенсионеров с 9 февраля ожидает большой сюрприз
- 09:40 8 февраля
- 12+
- Служба новостей
Объявлено о важном изменении для пенсионеров, которые полностью зависят от своей пенсии в качестве основного источника дохода. Теперь им предоставляется новая возможность получить компенсацию, и все больше регионов начинают признавать это право.
Речь идет о компенсации, которую можно использовать для газификации жилья. Эта компенсация уже давно предоставляется гражданам на федеральном уровне, но обычно доступна только определенным категориям лиц, таким как ветераны или инвалиды, и может составлять до 100 000 рублей.
Однако в последнее время ситуация в регионах меняется к лучшему, и теперь обычные пенсионеры также получают это право. Например, в Якутии начали предоставлять такую возможность пожилым людям, но при определенном, хотя и простом условии.
Местные власти готовы оказать финансовую поддержку пенсионерам для газификации, но только если пожилой человек не работает нигде, кроме получения пенсии.
Среди других условий рассматривается вариант проживания: пенсионер должен жить в квартире или доме один или с неработающими пенсионерами в составе семьи. Общий доход человека, претендующего на выплату, не должен превышать 45 000 рублей. Это подходит большинству пожилых граждан. Заявление на получение помощи можно подать с 8 февраля, передает портал ngnovoros.ru.