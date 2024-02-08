В Вуктыле владелец магазина четыре года терпел убытки и не понимал почему

В Вуктыле местная жительница в течение четырёх лет "обворовывала" своего руководителя, а он об этом не знал. Подробности преступления рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

В ведомстве уточнили, что с заявлением в полицию обратился владелец магазина, что заметил большие убытки в своей торговой точке. При этом терминал фиксировал ежедневные возвраты товара.