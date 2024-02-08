В Вуктыле владелец магазина четыре года терпел убытки и не понимал почему
- 08:00 8 февраля
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- Татьяна Зубова
В Вуктыле местная жительница в течение четырёх лет "обворовывала" своего руководителя, а он об этом не знал. Подробности преступления рассказали в пресс-службе МВД по Коми.
В ведомстве уточнили, что с заявлением в полицию обратился владелец магазина, что заметил большие убытки в своей торговой точке. При этом терминал фиксировал ежедневные возвраты товара.
Оказалось в деле замешена 48-летняя продавец магазина, что в течение четырех лет предлагала покупателям оплачивать товары переводом по номеру телефона из-за якобы не работающего кассового аппарата. Кроме этого, сельчанка оформляла номинальный возврат товара, а деньги переводила на личные счета. Благодаря налаженной схеме женщина смогла заработать больше 350 тысяч рублей.
Теперь ей предстоит ответить за свой поступок перед судом. Следователи инкриминируют подозреваемой "Присвоение или растрата" и "Мошенничество". Сейчас она находится по подписке о невыезде.