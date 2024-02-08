Ухтинец зарезал приятеля из-за любви к кошкам
- 07:00 8 февраля
- 16+
- Татьяна Зубова
В Ухте ссора двух мужчин из-за кошки привела к убийству. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.
Как поясняется в материалах дела, трагедия произошла в октябре минувшего 2023 года. Два приятеля распивали спиртное в квартире. В какой-то момент беседа привела к ссоре. Дело в том, что один из друзей посчитал, что его знакомый плохо относится к кошке и в целом ненадлежащим образом ухаживает за животным.
Разъяренный горожанин схватил нож и вонзил его в оппонента. Удары пришлись, в том числе в область груди потерпевшего. От ранения и обильной кровопотери жертва скончалась на месте происшествия до приезда медиков.
В суде агрессор свою вину признал полностью и подтвердил, что хотел именно убить приятеля. Теперь мужчина отправится в колонию строго режима, где по решению суда проведёт 10 лет. Приговор в законную силу пока не вступил.