Ухтинец зарезал приятеля из-за любви к кошкам

В Ухте ссора двух мужчин из-за кошки привела к убийству. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Как поясняется в материалах дела, трагедия произошла в октябре минувшего 2023 года. Два приятеля распивали спиртное в квартире. В какой-то момент беседа привела к ссоре. Дело в том, что один из друзей посчитал, что его знакомый плохо относится к кошке и в целом ненадлежащим образом ухаживает за животным.