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Подросток из Коми избежал судимости за подмену кроссовок в пункте выдачи заказов

Подросток из Коми избежал судимости за подмену кроссовок в пункте выдачи заказовФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Несовершеннолетний спрятал новую обувь в рюкзаке, пока находился в примерочной.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, юноша из Выльгорта заказал через личный кабинет одного из интернет-магазинов новые кроссовки. В пункт выдачи заказов он пришел со своими старыми кроссовками, а в примерочной он решил совершить подмену. Затем несовершеннолетний подглядел момент, когда оператор пункта выдачи товаров отвлекся, после чего спешно покинул помещение с украденными кроссовками.

Ущерб составил чуть больше трех тысяч рублей, однако юноша возместил средства в тот же день в полном объеме.

Представители потерпевшей стороны заявили в суд ходатайство о прекращении уголовного дела, после чего фемида освободила несовершеннолетнего от уголовной ответственности.

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