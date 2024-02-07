Подросток из Коми избежал судимости за подмену кроссовок в пункте выдачи заказов
- 20:00 7 февраля
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- Олег Помидоров
Несовершеннолетний спрятал новую обувь в рюкзаке, пока находился в примерочной.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, юноша из Выльгорта заказал через личный кабинет одного из интернет-магазинов новые кроссовки. В пункт выдачи заказов он пришел со своими старыми кроссовками, а в примерочной он решил совершить подмену. Затем несовершеннолетний подглядел момент, когда оператор пункта выдачи товаров отвлекся, после чего спешно покинул помещение с украденными кроссовками.
Ущерб составил чуть больше трех тысяч рублей, однако юноша возместил средства в тот же день в полном объеме.
Представители потерпевшей стороны заявили в суд ходатайство о прекращении уголовного дела, после чего фемида освободила несовершеннолетнего от уголовной ответственности.