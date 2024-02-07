Сыктывкарцы смогут бесплатно проехаться на автобусе
- 21:00 7 февраля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Правда сделать это можно будет в день проведения “Лыжни России 2024”.
Как рассказали в сыктывкарской мэрии, в день проведения “Лыжни России 2024” для жителей столицы Коми будет организовано бесплатное автобусное сообщение.
Так, на главную площадку спортивного события, а именно лыжную базу “Динамо” на улице Лесопарковая, сыктывкарцы смогут добраться бесплатно специальным автобусным маршрутом. Курсировать автобус будет от железнодорожного вокзала 10 февраля с 9 до 14 часов. Интервал составит 15 минут.
Вернуться любители лыжного спорта смогут тем же маршрутом.
При этом сыктывкарцам будет доступен привычный пеший маршрут до лыжной базы “Динамо”. Справа от здания железнодорожного вокзала будет открыт путь.