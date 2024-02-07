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Житель Сыктывкара заплатил почти миллион рублей за ЖКУ после ареста квартиры

Житель Сыктывкара заплатил почти миллион рублей за ЖКУ после ареста квартирыФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Как рассказали в региональной службе судебных приставов, в отношении должника велось исполнительное производство на взыскание 890 тысяч рублей.

Такой крупный счет предъявила сыктывкарцу управляющая компания. Так как мужчина не оплачивал долг, приставы наложили взыскание на его счета в банках, а также запретили проводить регистрационные действия с транспортом, дачей и второй квартирой.

Затем выяснилось, что мужчина является владельцем квартиры в спальном микрорайоне Сыктывкара, где сейчас проживают его бывшая супруга и ребенок. После продолжительного времени непогашения долга, приставы поехали по месту фактического проживания должника для описи и ареста квартиры мужчины.

Чтобы не лишиться своего имущества, сыктывкарец оплатил всю задолженность за ЖКУ и исполнительный сбор в размере более 62 тысяч рублей. После этого ограничения и запреты были отменены.


 

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