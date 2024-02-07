Житель Сыктывкара заплатил почти миллион рублей за ЖКУ после ареста квартиры
- 19:30 7 февраля
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- Олег Помидоров
Как рассказали в региональной службе судебных приставов, в отношении должника велось исполнительное производство на взыскание 890 тысяч рублей.
Такой крупный счет предъявила сыктывкарцу управляющая компания. Так как мужчина не оплачивал долг, приставы наложили взыскание на его счета в банках, а также запретили проводить регистрационные действия с транспортом, дачей и второй квартирой.
Затем выяснилось, что мужчина является владельцем квартиры в спальном микрорайоне Сыктывкара, где сейчас проживают его бывшая супруга и ребенок. После продолжительного времени непогашения долга, приставы поехали по месту фактического проживания должника для описи и ареста квартиры мужчины.
Чтобы не лишиться своего имущества, сыктывкарец оплатил всю задолженность за ЖКУ и исполнительный сбор в размере более 62 тысяч рублей. После этого ограничения и запреты были отменены.